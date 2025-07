Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Traktor- und Flächenbrand

Rastatt (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:20 Uhr wurde ein brennender Traktor sowie ein Flächenbrand an der L77 auf einem Feld zwischen Niederbühl und Kuppenheim gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Kuppenheim und Rastatt konnten beide Brände schnell löschen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Etwa 20 Quadratmeter landwirtschaftliches Gelände war in Brand geraten. Ob ein technischer Defekt am Traktur für den Brandausbruch ursächlich war ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

/ra

