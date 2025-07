Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Bedrohung vorläufig festgenommen

Kehl (ots)

Nachdem sich am heutigen Donnerstagmittag ein Verdächtiger gemeinsam mit einem noch unbekannten Komplizen in der Marktstraße an einem fremden verschlossenen Fahrrad zu schaffen gemacht haben soll, wurde kurz vor 13 Uhr ein Zeuge auf das Duo aufmerksam. Als dieser die bis dahin Unbekannten auf ihr mutmaßlich kriminelles Treiben ansprach, soll er von einem der beiden mit einem Messer bedroht worden sein. Die daraufhin alarmierten Kräfte des Polizeireviers Kehl konnten daraufhin einen 46 Jahre alten Polizeibekannten vorläufig festnehmen. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Fahndung nach seinem Begleiter dauert an. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

/ya

