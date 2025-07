Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, L67 - Kreisverkehr überfahren

Rastatt (ots)

In der Nacht auf Donnerstag kam es an einem Kreisverkehr der L67 in der Karlsruher Straße zum einem Unfall mit hohem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 18-jähriger Tesla-Fahrer gegen 0:40 Uhr in Richtung Förch unterwegs, als er infolge eines mutmaßlichen Bremsfehlers die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben und geradeaus über den Kreisverkehr geschanzt sein soll. Neben einem beschädigten Verkehrsschild fiel insbesondere der Schaden am Tesla ins Gewicht, den die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf rund 50.000 Euro beziffern. Der Heranwachsende kam mit dem Schrecken davon.

