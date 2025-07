Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mit Alkohol und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Kehl (ots)

Gleich zwei alkoholisierte Autofahrer gingen den Beamten des Polizeireviers Kehl in der Nacht auf Donnerstag ins Netz. Gegen 1:20 Uhr geriet ein Ford-Fahrer am Busbahnhof in der Straßburger in eine Kontrolle. Bei einer Überprüfung des 58-Jährigen konnte nicht nur festgestellt werden, dass er mit rund 0,6 Promille unter Alkoholeinfluss stand, überdies war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weil ihm diese aufgrund einer vorangegangenen Trunkenheitsfahrt schon entzogen wurde. Knapp eine Stunde später wurde der Lenker eines Renault in der Straßburger Straße aus dem Verkehr gezogen. Bei dem 23-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von über 1,8 Promille festgestellt. Zudem stellte sich heraus, dass auch dieser Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Beide aus Frankreich stammenden Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Straßenverkehr.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell