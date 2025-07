Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Igelfamilie gefunden, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Mittwoch kam es zu einem Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetzes. Ein noch Unbekannter soll eine Igelfamilie in einem Sack vor einer Haustüre in der Wackerstraße abgestellt haben. In dem Sack befanden sich sowohl Muttertier als auch sechs Jungtiere. Das Entnehmen der Igelfamilie aus ihrem Nest oder aus der Natur, sowie die Zerstörung des Igelnestes sind Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz und ist somit verboten, da Igel zu den besonders geschützten Tierarten zählen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den nachfolgenden Fragen geben können, sich unter der Telefonnummer 0781/21-2700 zu melden:

- Hat jemand das Abstellen des Sackes in der Wackerstraße beobachtet? - Wo wurden größere Gartenarbeiten in der Nähe durchgeführt (z.B. Entfernen von Reisighaufen)?

