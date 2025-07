Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mit annähernd 2,5 Promille das Rotlicht mehrerer Ampeln missachtet

Rastatt (ots)

In der Nacht auf Donnerstag konnte mithilfe eines Zeugen die Trunkenheitsfahrt eines 37-jährigen Autofahrers in der Ottersdorfer Straße beendet werden. Laut den Schilderungen des Zeugen soll der Mercedes-Lenker gegen 0:45 Uhr mehrfach auf die Gegenfahrspur geraten und zusätzlich bei Rotlicht über mehrere Ampeln gefahren sein. Als der Mercedes-Fahrer in der Ottersdorfer Straße anhielt und von einer hinzugezogenen Polizeistreife kontrolliert werden sollte, flüchtete er zu Fuß, wobei er von der eingesetzten Streife gefasst werden konnte. Die Ursache seiner gefährlichen Fahrweise dürfte zum einen auf vorherigen Alkohol- und ferner auf mutmaßlichen Drogenkonsum des Mittdreißigers zurückzuführen sein. Ein erfolgter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von etwa 2,4 Promille. Aber auch ein Drogentest fiel positiv aus. Die Konsequenz war die Erhebung einer Blutprobe in einem nahegelegenen Klinikum. Der Wagen des Mannes wurde abgeschleppt. Er selbst musste seinen Führerschein abgeben.

/al

