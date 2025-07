Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Kippenheimweiler - Kehl, Goldscheuer - Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Lahr, Kippenheimweiler - Kehl, Goldscheuer (ots)

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr kam es am Waldmattensee in Kippenheimweiler zu zwei Fahrzeugaufbrüchen. An einem auf dem asphaltierten Parkplatz abgestellten Audi wurden von bislang Unbekannten zwei Fenster eingeschlagen, wodurch ein Sachschaden von rund 300 Euro entstand. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. An einem auf dem Parkplatz Wiese stehenden BMW wurde das Dreieckfenster auf der Beifahrerseite beschädigt und aus dem Innern des Wagens ein Handy sowie ein Geldbeutel samt Inhalt entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro beziffert.

Am Mittwochnachmittag kam es zwischen 16:15 Uhr und 18:30 Uhr es zu zwei weiteren Autoaufbrüchen in Kehl. Auf einem Parkplatz "Im Wörth", auf Höhe des Altreins in Goldscheuer, schlugen noch Ungekannte das Heckscheibenfenster eines geparkten Toyota ein und entwendeten einen im Fahrzeug abgelegten Rucksack mitsamt einem Führerschein sowie einer Kreditkarte. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 80 Euro beziffert. Im gleichen Zeitraum kam es in der Schwimmbadstraße, auf einem Schotterparkplatz, zu einem weiteren Aufbruch. Dort wurde die Fensterscheibe der Fahrerseite eines Autos zerstört und eine im Wageninneren liegende Geldbörse gestohlen. Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden beträgt insgesamt rund 350 Euro. Die Beamten der Polizeireviere Lahr und Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

