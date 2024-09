Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnmobil verunfallt

Manderscheid (ots)

Am Mittwoch, den 11.09.2024, ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K17 nahe der Heidsmühle bei Manderscheid. Dabei kam ein Wohnmobil, möglicherweise aufgrund eines medizinischen Notfalls beim Fahrzeugführer, von der Fahrbahn ab und in der angrenzenden Böschung zum Stehen. Der Fahrzeugführer, welcher sich alleine in dem Fahrzeug befand, konnte im Anschluss von der Feuerwehr geborgen werden. Zur medizinischen Erstversorgung wurde dieser in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Er erlitt bei dem Verkehrsunfall nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leichtere Verletzungen.

Vor Ort waren die freiwilligen Feuerwehren Manderscheid, Laufeld und Meerfeld, ein Rettungshubschrauber, zwei Rettungswagen und die Polizei Wittlich im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell