Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Brandalarm ausgelöst

Rheinmünster (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:00 Uhr wurde bei einer Firma für Landmaschinen in der Straße "Victoria Boulevard E 200" ein Brandalarm ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es bei Wartungsarbeiten zu einem sogenannten "Funkenschlag" in einer Lackieranlage gekommen sein. Dieser soll durch Mitarbeiter erstmals selbst mit einem Feuerlöscher gelöscht worden sein. Um sicherzustellen, dass eventuell noch vorhandene Glutnester einen weiteren Brand in der Anlage verursachen könnten, wurden vorsorglich Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheinmünster sowie der Flughafenfeuerwehr hinzugerufen. Ein Personen- oder Sachschaden entstand hierbei nicht.

