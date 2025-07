Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mit Bus zusammengestoßen

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Linienbus kam es am Donnerstag in der Offenburger Hauptstraße. So soll eine 19-Jährige auf einem E-Scooter gegen 18:40 Uhr stadteinwärts unterwegs gewesen sein, als vor ihr zwei Linienbusse verkehrsbedingt stehen bleiben mussten. Daraufhin soll die Heranwachsende zunächst an einem Bus rechts vorbei gefahren sein. Als sie dort nicht weiterkam, schlängelte sie sich offenbar zwischen den Bussen durch, um den vorderen dann links zu überholen. Als sie zwischen den Bussen herausfuhr, übersah sie augenscheinlich einen entgegenkommenden weiteren Bus, worauf es zur Kollision kam und die junge Frau zu Boden fiel. Durch den Rettungsdienst wurde die mutmaßliche Unfallverursacherin schwer verletzt in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Am Bus entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

/rs

