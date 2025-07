POL-OB: Schwerer Verkehrsunfall in Sterkrade: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Oberhausen (ots) - Am Dienstagmittag (08.07.) konnten zwei Beamte in der Oberhausener Innenstadt erfolgreich einen 28-jährigen Mann festnehmen. Gegen ihn besteht der dringende Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln. Anlass der ausgelösten Fahndung war zunächst ein Raubdelikt in der Oberhausener Innenstadt, in welchem Zuge die Beamten den unmittelbaren Tatbereich bestreiften. Im Rahmen dieser Fahndung ...

