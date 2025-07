Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Festnahme nach Fahndung - 28-Jähriger in Untersuchungshaft

Oberhausen (ots)

Am Dienstagmittag (08.07.) konnten zwei Beamte in der Oberhausener Innenstadt erfolgreich einen 28-jährigen Mann festnehmen. Gegen ihn besteht der dringende Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln.

Anlass der ausgelösten Fahndung war zunächst ein Raubdelikt in der Oberhausener Innenstadt, in welchem Zuge die Beamten den unmittelbaren Tatbereich bestreiften. Im Rahmen dieser Fahndung beabsichtigten sie, einen Fußgänger auf der Friedrich-Karl-Straße zu kontrollieren. Als der jedoch die Kontrolle witterte, entfernte sich er sich zügigen Schrittes von den Beamten, die daraufhin die fußläufige Verfolgung aufnahmen und den 28-Jährigen nach wenigen Metern stellen konnten. Der mutmaßliche Grund der Flucht: Der Mann führte in seiner Bauchtasche eine nicht unerhebliche Menge von Cannabis mit sich, abgepackt in diverse Druckverschlusstütchen - darüber hinaus zwei Smartphones sowie einen Teleskopschlagstock.

Aufgrund des dringenden Tatverdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln wurde der 28-Jährige vorläufig festgenommen. Ein Richter ordnete am 09.07. auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg Untersuchungshaft gegen ihn an. Die Betäubungsmittel, die Smartphones als auch der Schlagstock wurden sichergestellt. Eine Beteiligung des Festgenommenen zum Raubdelikt konnte bislang noch nicht verifiziert werden, die Ermittlungen dauern an.

