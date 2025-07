Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (30.06. bis 06.07.) sind in Oberhausen insgesamt fünf Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

Unbekannte Täter schlugen am Montag (30.06.) in Oberhausen-Königshardt die Terrassentür eines Zweifamilienhauses ein und verschafften sich somit Zutritt in die Räumlichkeiten. Anschließend entwendeten sie diverse Wertgegenstände und flüchteten in unbekannte Richtung.

