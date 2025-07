Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Ruhr in Love - Bilanz der Polizei

Oberhausen (ots)

Rund 30.000 Besucher wurden am Samstag (05.07.) im Oberhausener Olga Park zum Musikfestival Ruhr in Love erwartet. Und so hatte sich auch die Polizei Oberhausen gut aufgestellt, um für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher sowie der Anwohnerinnen und Anwohner zu sorgen. Viele der Musik-Fans nutzten öffentliche Verkehrsmittel und zusätzlich eingerichtete Shuttlebusse zur An- und Abreise. Einen wichtigen Teil in der polizeilichen Arbeit macht der Kampf gegen illegalen Drogenkonsum sowie den Handel mit Betäubungsmitteln aus. Deshalb waren Drogenfahnderinnen und Drogenfahnder und Polizistinnen und Polizisten in Uniform auf dem Festivalgelände, aber auch im gesamten Stadtgebiet, im Einsatz.

Insbesondere den Handel mit illegalen Drogen und das Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss nahmen sie dabei ins Visier. Insgesamt fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss wurden eingeleitet.

Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz leiteten Polizisten über 70 Strafverfahren ein und stellten die in diesem Zusammenhang aufgefundenen Betäubungsmittel sicher. Bis zum Veranstaltungsende wurden insgesamt sechs Personen festgenommen - zwei weitere Personen kamen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ins Gewahrsam. Insgesamt kam es bei der Rückreise der Festivalbesucher zu keinen weiteren nennenswerten Störungen. Das Musik-Fest verlief weitestgehend friedlich, so das Fazit der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell