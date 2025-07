Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Ruhr in Love - feiern Sie friedlich

Oberhausen (ots)

Am morgigen Samstag (05.07.) findet wieder die Ruhr in Love statt - ein Musikfest, zu dem es Raver auch aus anderen Städten nach Oberhausen zieht. Deshalb steht Sicherheit für die Polizei Oberhausen an erster Stelle. Das bedeutet sowohl die Sicherheit für die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung als auch die Anwohnerinnen und Anwohner in den betroffenen Stadteilen. Sowohl im Umfeld der Techno-Party, als auch auf dem Veranstaltungsgelände werden jederzeit uniformierte und zivile Polizistinnen und Polizisten den Handel mit illegalen Drogen und das Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss kontrollieren. Besitzer verbotener Substanzen werden angezeigt. Bei den vergangenen Veranstaltungen wurden mehrere hundert Personen wegen des Besitzes von Drogen strafrechtlich verfolgt.

Wichtige Hinweise zu An- und Abfahrt:

- Shuttlebusse gewährleisten die Anfahrt vom Oberhausener Hauptbahnhof zum Veranstaltungsgelände. Die Hansastraße auf der Rückseite des Bahnhofs wird ganztägig vollständig gesperrt.

- Ebenfalls gesperrt wird die Werthfeldstraße und die Bottroper Straße, zwischen Fahnhorststraße und Rheinische Straße.

- Zusätzlich ist das Befahren der Vestischen Straße, zwischen der Fahnhorststraße und Rheinischen Straße, nur für Anwohnerinnen und Anwohner möglich.

Empfohlen wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da wieder mit mehreren zehntausend Besuchern gerechnet wird.

Die Polizei Oberhausen wünscht allen eine friedliche Veranstaltung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell