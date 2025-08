POL-KN: (Konstanz) 34-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (03.08.2025)

Konstanz (ots) - Ein betrunkener Radfahrer ist am Sonntagabend auf dem Bodenseeradweg gestürzt. Gegen 21 Uhr war der 65-Jährige in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der von-Emmich-Straße/Sankt-Gebhard-Straße kam der Mann auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und schließlich zu Fall. Dabei zog er sich eine Kopfverletzung zu, die in einem Krankenhaus ...

