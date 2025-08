POL-KN: (Konstanz) Radfahrer mit über zwei Promille gestürzt (03.08.2025)

Schonach im Schwarzwald (ots) - In die am 03.08.2025 gegen 11 Uhr veröffentlichte Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6089307) hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen: Der Unfall ereignete sich in der Ortschaft Schonach im Schwarzwald. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Konstanz ...

