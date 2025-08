Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen, Lkr. Rottweil) Auseinandersetzung nach Besuch eines Nachtclubs - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (03.08.2025)

Sulgen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in der Heiligenbronner Straße ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 03:30 Uhr lauerten drei bislang unbekannte männliche Täter einem 34-Jährigen auf offener Straße auf und verletzten ihn mit einem Stein an der linken Seite des Kopfes. Zuvor war es zwischen den Beteiligten zu einer Streitigkeit in einem nahegelegenen Nachtclub gekommen. Die Angreifer flüchteten anschließend unerkannt. Die Männer sollen osteuropäisches Aussehen gehabt haben. Einer trug eine graue Jogginghose und einen roten Hoodie, ein weiterer war oberkörperfrei und soll sichtbare Blutantragungen an der Haut gehabt haben. Der Verletzte wurde zur Behandlung seiner Verletzung mit einem Rettungswagen in eine örtliche Klinik verbracht

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07422 27010 beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

