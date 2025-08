Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort - Mercedes-Fahrer flüchtig (03.08.2025)

Tuttlingen (ots)

Bislang unbekannter Fahrer eines Mercedes befuhr am frühen Sonntagmorgen zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr die B311 vermutlich von Tuttlingen in Richtung Geisingen. An bislang unbekannter Örtlichkeit kam es zu einer nicht näher bestimmbaren Kollision des Pkw Mercedes. Dabei entstand am Fahrzeug erheblicher Sachschaden auf der linken Seite. Trotz eines geplatzten Reifens setzte der Fahrer seine Fahrt fort, wobei der Mercedes sichtbar auf der Felge weiterfuhr. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt in Richtung Geisingen.

An der Unfallstelle sowie entlang der mutmaßlichen weiteren Fahrstrecke blieben zahlreiche Fahrzeugteile zurück. Durch die Auswertung konnte der Unfallwagen als ein schwarzer Mercedes GLC, mutmaßlich Baujahr 2021, identifiziert werden. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen in Immendingen und der näheren Umgebung führten nicht zum Auffinden des Mercedes.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum gesuchten Mercedes geben können, sich unter 07461 / 9410 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

