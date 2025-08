Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sankt Georgen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Sommerbergstraße - Opel Astra angefahren und geflüchtet (03.08.2025)

Sankt Georgen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro hat ein Unbekannter männlicher Fahrer nach einer Unfallflucht auf der Sommerbergstraße am Samstagabend hinterlassen. Gegen 23 Uhr touchierte er den auf Höhe der Hausnummer 33 geparkten Opel Astra im Bereich des vorderen linken Radkastens. Der Mann wurde hierbei beobachtet und flüchtete anschließend mit seinem schwarzen BMW, vermeintlich mit einem Kennzeichen aus Offenburg, ohne sich um eine Regulierung des angerichteten Schadens zu kümmern in Richtung Oberprechtal.

Sachdienliche Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Sankt Georgen, Tel. 07724 / 949500 entgegen.

