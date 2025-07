Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 22.07.2025

Goslar (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort:

Am 21.07.2025, erstattete der Halter eines PKW Strafanzeige beim PK Seesen, da ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer seinen PKW beschädigt habe. Der Tatzeitraum liege zwischen dem 21.07.2025 (11:50 Uhr) - 21.07.2025 (21:05 Uhr). Den Unfallort grenzte der Geschädigte auf einen Parkplatz in der Kurparkstraße gegenüber der Hausnummer 33 in Seesen ein. Der PKW des Geschädigten wurde im Bereich der gesamten Beifahrerseite beschädigt. Es handelt sich bei dem PKW des Geschädigten um einen Audi A6 in Grau. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person: Am 21.07.2025, gegen 10:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Zugmaschine mit Auflieger. Der Unfall ereignete sich auf der B243 unmittelbar nach dem Abzweig zur B64. Der Nissan-Fahrer (21 Jahre) befuhr die B243 in Rtg. Osterode. Nach bisherigen Ermittlungsstand kam er dann auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem o.g. Auflieger. Der Sattelzugführer (67 Jahre) wurde hierbei nicht verletzt. Durch den Unfall erlitt der PKW einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die Sattelzugmaschine sowie der Auflieger wurden leicht beschädigt. Der 21-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Klinikum in Hannover verbracht. Er wurde durch den Unfall lediglich leicht verletzt. Die B243 war während der Unfallaufnahme im o.g. Bereich vollgesperrt. Die Polizei wurde bei der Unfallaufnahme durch die Freiwillige Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei Seesen unterstützt.

i.A. Lepa, POK

