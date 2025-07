POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursachte in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in der Altstadt von Goslar einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Ein roter Seat Ibiza hatte in Höhe Hausnummer 47 am linken Fahrbahnrand geparkt und wurde dort von dem unbekannten Fahrzeug im Vorbeifahren beschädigt. Gegen 0 Uhr ...

mehr