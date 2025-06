POL-WE: Neuer Termin F.E.I.N.-Codierung der Polizei Friedberg am 30.06.

Friedberg (ots) - Friedberg- Bruchenbrücken: Fenster aufgehebelt Ein Dieb hebelte in der Nacht auf Dienstag, 17. Juni, ein Fenster in der Vilbeler Straße auf und stieg darüber in das Einfamilienhaus ein. Zwischen 19.45 Uhr und 8.30 Uhr nahm der Unbekannte Geld und Münzen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro an sich und flüchtete vermutlich über die Terrassentür. Es entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden am ...

