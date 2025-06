Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbruch bei Juwelier in Friedberg + Frontalzusammenstoß unter Alkoholeinfluss bei Bad Vilbel + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldung vom 20.06.2025

Rosbach: Brieftasche lockt - Auto aufgebrochen

Eine Handtasche auf der Rückbank eines Ford Mondeo ließ Einbrecher am Donnerstagabend (19.6.) auf satte Beute hoffen. Während das Fahrzeug zwischen 18.45 Uhr 19.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in der Raiffeisenstraße in Ober-Rosbach abgestellt war, schlugen die Langfinger die hintere rechte Scheibe des Wagens ein, griffen nach der Handtasche und flüchteten. Sie hinterließen am grauen PKW einen Schaden von mehreren hundert Euro. In der entwendeten Handtasche befanden sich neben Brille und Bargeld auch diverse Bank- und Kreditkarten. Die bislang unbekannten Täter versuchten damit Geld abzuheben und Einkäufe zu tätigen. Es entstand Sachschaden von ca. 150 Euro. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

+

Friedberg: Einbruch bei Juwelier - Polizei sucht Zeugen!

Schmuck und Silberbesteck erbeuteten Einbrecher am frühen Donnerstagmorgen (19.6.) bei einem Juwelier in der Kaiserstraße. Zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr brachen der oder die Täter die Tür zum Hintereingang auf und drangen in einen Lagerraum des Geschäfts ein. Hier entwendeten sie Beute mit Wert im hohen vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wem ist in der Nacht von Mittwoch (18.6.) auf Donnerstag (19.6.) im Bereich Kaiserstraße zwischen Schirngasse und Wolfengasse Verdächtiges aufgefallen? Wer hat bereits in den Tagen davor dort Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich geben?

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

+

Bad Vilbel: Frontalzusammenstoß unter Alkoholeinfluss

Auf seiner Fahrt über die B3 in Richtung Frankfurt geriet der Fahrer eines Nissan Qashqai am Donnerstag (19.6.) gegen 3.25 Uhr auf die Gegenfahrbahn. Vor der Abfahrt Dortelweil kollidierte der 42-jährige Frankfurter frontal mit dem entgegenkommenden Audi A3 eines 23-Jährigen aus dem Wetteraukreis. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer des Nissan wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille, weshalb bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt wurde. Der Fahrer des Audis und seine drei Mitfahrer kamen bei der Kollision mit leichten Verletzungen und einem gehörigen Schrecken davon. Wegen auslaufender Betriebsstoffe rückte die Straßenmeisterei zur Unfallstelle aus. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die B3 zeitweise voll gesperrt werden. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell