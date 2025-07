Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 22.07.2025

Goslar (ots)

Zwischen Freitag und Montag waren Einbrecher im Bereich Bad Harzburg unterwegs.

Auf dem Gelände eines Arzneimittelherstellers in der Landstraße versuchten der oder die Tatverdächtigen gewaltsam in das Gebäude einzudringen, was jedoch misslang. Ebenso erfolglos wurde versucht, sich Zutritt zu einem auf dem Gelände stehenden Wohnmobil zu verschaffen. So wurde lediglich Sachschaden in geschätzter Höhe von 3.000 Euro hinterlassen.

Vom Gelände einer Firma im Goedeckekamp wurden von bislang Unbekannten mehrere Rollen mit Kunststoffabdichtungen entwendet. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Die Polizei hat jeweils Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise zu Beobachtungen, mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei in Bad Harzburg unter der Rufnummer (05322) 55480 oder die Polizei Goslar unter (05321) 3390 entgegen.

Am Montagvormittag erlitt ein Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall im Bereich Liebenburg schwere Verletzungen.

Gegen 11 Uhr befuhr ein 30-jähriger Salzgitteraner mit seinem BMW die L 500 von Ostharingen in Richtung Posthof. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf regennasser Fahrbahn nach rechts auf den Seitenstreifen, verlor die Kontrolle über seinen Pkw und stieß auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Baum. Der Fahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde in das Klinikum Goslar verlegt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Die Strecke wurde während der Unfallaufnahme bis 12.50 Uhr gesperrt.

Am Montagnachmittag ereignete sich im Goslarer Stadtteil Baßgeige ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fußgänger.

Ein 20-jähriger Goslarer befuhr gegen 16 Uhr mit seinem VW die Alte Heerstraße in Richtung Bornhardtstraße. In Höhe der Hausnummer 14 überquerte plötzlich ein 62-jähriger Mann aus Salzgitter die Fahrbahn und wurde vom Pkw des Goslarers erfasst. Hierbei erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Der Fahrer des VW blieb unverletzt. Am Pkw entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

