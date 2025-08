Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, A81) Betonschutzwand im Baustellenbereich verschoben - Zeugenaufruf (02.08.2025)

Sulz am Neckar, A81 (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall vom frühen Samstagmorgen im Baustellenbereich der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Sulz am Neckar. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr in Fahrtrichtung Singen und stieß gegen 5 Uhr mit der provisorischen Betonschutzwand zusammen, welche die Richtungsfahrbahnen voneinander trennt. Durch die Kollision wurde die Schutzwand auf die Fahrbahn in Richtung Stuttgart verschoben, wodurch diese zunächst für den Verkehr gesperrt werden musste. Die Autobahnmeisterei Zimmern ob Rottweil richtete die Baustelle wieder korrekt ein, Sachschaden entstand nicht. Zeugenhinweise nimmt der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 348790, entgegen.

