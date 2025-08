Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Wahlwies, Lkr. Konstanz) Kassen des Hofladens am Kinderdorf aufgebrochen und Diebstahl eines E-Bikes aus einer Scheune (30./31.07.2025)

Stockach, Wahlwies (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagabend hat ein unbekannter Täter mehrere Kassen im Hofladen des Pestalozzi Kinderdorfs aufgebrochen und aus einer Scheune eines Anwesens am "Hopfengartenhof" ein E-Bike entwendet. Ein unbekannter Täter betrat den Verkaufsraum des Hofladens und brach dort gewaltsam drei Kassen auf, die jedoch alle leer waren. Der dabei verursachte Schaden dürfte im Bereich von rund 1.000 Euro liegen. Im gleichen Zeitraum verschaffte sich mutmaßlich der selbe Einbrecher gewaltsam Zutritt zu der auf einem Grundstück am "Hopfengartenhof" gelegenen Scheune und "tauschte" das dort abgestellte E-Bike gegen ein Fahrrad, das er an der Örtlichkeit zurückließ.

Zu dem Einbruch in den Hofladen am "Seeblickhof" in der Nacht zuvor (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6087988) dürfte ebenfalls Tatzusammenhang bestehen.

Der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen hat die Ermittlungen übernommen, und bitte um Hinweise auf den Täter unter der Tel. 07771 920017.

