Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit E-Scooter

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Montag (14.04.2025), gegen 16 Uhr, befuhr eine 18-Jährige mit ihrem E-Scooter den 4. Gartenweg, als eine Autofahrerin rückwärts aus einer Parklücke fuhr. Sie missachtete den Vorrang der E-Scooter-Fahrerin, die den Zusammenstoß mit dem Auto nur durch eine Vollbremsung vermeiden konnte. Dabei stürzte die 18-Jährige und verletzte sich leicht. Sie begab sich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am E-Scooter entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell