Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in der Wredestraße

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am 13.04.2025, gegen 00.30 Uhr, kam es vor einem Mehrparteienhaus in der Wredestraße zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet Unrat auf der Straße in Brand und führte zu einer kurzweiligen Evakuierung des Mehrparteienhauses. Bis auf eine Wohneinheit waren alle weiteren wieder bewohnbar. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell