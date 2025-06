Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Lutzhorn: Schwerer Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Pinneberg (ots)

Lutzhorn: Schwerer Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte Datum: Sonntag, 22. Juni 2025, 19.38 Uhr +++ Einsatzort: Lutzhorn, Bramstedter Landstraße +++ Einsatz: TH Y (Technische Hilfeleistung Standard, Menschenleben in Gefahr) Lutzhorn - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bramstedter Landstraße in Lutzhorn sind am Sonntagabend (22. Juni) zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Freiwilligen Feuerwehren Lutzhorn und Bokel unterstützten bei der Rettung der Personen aus den beiden beteiligten Fahrzeugen. Die Feuerwehren sowie der Rettungsdienst und wegen der Lage der Einsatzstelle auch die First Responder des THW Barmstedt waren um 19.38 Uhr alarmiert worden. Zuvor waren auf der Bramstedter Landstraße außerhalb der geschlossenen Ortschaft zwischen Lutzhorn und Heidmoor zwei Pkw nahezu frontal zusammengestoßen. Dabei rutschte ein mit einem Fahrer besetzter Fiat Panda die etwa zweieinhalb Meter hohe Böschung herunter und kam auf einer Wiese zum Stehen. Der Mann wurde schwer verletzt. Kräfte der FF Bokel schnitten die Rücksitze heraus, um ihn dann in Absprache mit dem Rettungsdienst über die Heckklappe zu retten. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der zweite beteiligte Wagen, ein BMW-Kombi, blieb auf der Straße. Die Fahrerin wurde in dem Auto eingeschlossen. Der Feuerwehr Lutzhorn gelang es aber, die verklemmte Fahrertür ohne technisches Gerät zu öffnen. Die Frau wurde ebenfalls notärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr unterstützte im Anschluss bei den Aufräumarbeiten und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Nähere Angaben zu den beteiligten Personen und zum Unfallhergang können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Kräfte

FF Lutzhorn: ca 20 mit 2 Fahrzeugen FF Bokel: ca 15 mit 1 Fahrzeug THW Barmstedt: 4 mit 1 Fahrzeug Rettungsdienst RKiSH: 2 RTW, 2 NEF Rettungshubschrauber Christoph 29 Polizei Einsatzleiter: Christian Jessen, Wehrführer FF Lutzhorn

