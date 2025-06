Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Folgemeldung: Großfeuer in Quickborn

Einsatzende noch nicht absehbar

Pinneberg (ots)

Folgemeldung zu:

1. Meldung von 11.05 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/6059892

2. Meldung von 13.23 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/6059932

Seit mittlerweile mehr als 7 Stunden bekämpfen in der Spitze mehr als 300 Einsatzkräfte verschiedener Hilfsorganisationen ein Großfeuer in einem Gewerbegebiet in Quickborn. Der erste Alarm war um 9.10 Uhr eingegangen. Ein Feuer in einem kombinierten Wohn- und Gewerbegebäude schlug rasant von innen auf das Dach über.

Aktuell hat sich das Feuer unter dem Dach weiter ausgebreitet. Mittlerweile ist die Hälfte der Dachfläche betroffen. In den ersten Meldungen waren wir von einer Größe von 500 Quadratmetern ausgegangen. Tatsächlich hat das Objekt eine Größe von 2600 Quadratmetern, wovon nun 1300 Quadratmeter Dachfläche vom Brand betroffen sind.

Durch die Bauart der Dachkonstruktion ist es für die Einsatzkräfte sehr schwer, von außen an die einzelnen Glutnester heranzukommen. Daher wird das Dach neben händischen Maßnahmen nun auch über einen Teleskopgreifarm geöffnet. Außerdem setzen die Feuerwehren so genannte Löschlanzen ein, um die Brandausbreitung im Inneren zu stoppen.

Gegenüber unserer vorherigen Meldungen gibt es eine weitere betroffene Einsatzkraft, die wegen Kreislaufbeschwerden sicherheitshalber in ein Krankenhaus gekommen ist.

Aktuell ist ein Ende des Einsatzes noch nicht absehbar. Wegen der anstrengenden Arbeit müssen die Kräfte regelmäßig getauscht werden. Derzeit befinden sich noch ungefähr 200 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz.

Die Wohnungen in diesem Gebäude sind nicht mehr bewohnbar. Daher wurden zwei Familien mit insgesamt sieben Personen durch das Ordnungsamt vorübergehend untergebracht.

Wir werden unaufgefordert nachberichten.

