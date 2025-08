Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler, B33

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkene 22-Jährige verursacht schweren Verkehrsunfall (02.08.2025)

Mönchweiler, B33 (ots)

Zwei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro sind die Bilanz einer nächtlichen Trunkenheitsfahrt vom frühen Samstagmorgen. Eine 23-jährige BMW-Fahrerin befuhr gegen 3 Uhr die Bundesstraße 33 von Mönchweiler in Richtung Peterzell, wobei sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden DACIA eines 46-Jährigen kollidierte. Durch den heftigen Zusammenstoß schleuderte der DACIA in den linksseitigen Straßengraben, der BMW kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine alkoholische Beeinflussung bei der 22-jährigen Unfallverursacherin fest, was ein Atemalkoholtest mit über 1,6 Promille bestätigte. Die Frau musste daraufhin sowohl eine Blutprobe, als auch ihren Führerschein abgeben. Die Fahrbahn der B33 musste für die Dauer der Unfallaufnahme zunächst in beide Fahrtrichtungen und im weiteren Verlauf bis etwa 4:45 Uhr halbseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell