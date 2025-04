Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer stürzt gegen Auto

Dermbach (ots)

Ein 12-jähriger Radfahrer fuhr Dienstagnachmittag die Treppenstufen nahe eines Bankgebäudes in der Bahnhofstraße in Dermbach nach unten. Dabei blieb er an einer Mauer hängen und bremste stark. Der 12-Jährige stürzte und prallte gegen das Auto eines auf der Straße vorbeifahrenden 58-Jährigen. Durch den Zusammenstoß verletzt sich der Junge leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sowohl am Auto als auch am Fahrrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

