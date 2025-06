Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Festnahmen in Pomellen

Pomellen (ots)

Gestern Morgen wurde in Pomellen ein 37- jähriger Pole auf der Bundesautobahn 11, aus Polen kommend, angehalten und kontrolliert Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person, ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Osnabrück zur Strafvollstreckung wegen Körperverletzung. Der Mann sollte eine Geldstrafe in Höhe von 1880,00 Euro, eine Restgeldstrafe von 20,00 Euro sowie Verfahrenskosten in Höhe von 146,46 Euro zahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 47 Tagen absitzen. Da er die Geldsummen nicht zahlen konnte, erfolgte die Einlieferung in die JVA Neustrelitz.

Am Nachmittag wurde an gleicher Stelle ein 23- jähriger Pole angehalten. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte ihn zur Strafvollstreckung wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort zur Fahndung ausgeschrieben. Er zahlte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 340,00 Euro, eine Restgeldstrafe von 10,00 Euro sowie Verfahrenskosten in Höhe von 119,50 Euro. Bei Nichtzahlung hätte er 17 Tage Ersatzhaft antreten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell