Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei verletzte Personen durch Pfefferspray und Messerstich

Waldsee (ots)

Am Donnerstagabend (19.06.25) gegen 18:45 Uhr kam es an einer Gaststätte in der Rheinauenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung sprühte zunächst ein 32-Jähriger Pfefferspray auf zwei Personen (25 Jahre und 27 Jahre) und stach später mit einem Messer in ein Bein des 27-Jährigen. Beide Personen erlitten durch das Pfefferspray Verletzungen im Gesicht und wurden durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch behandelt. Der 27-Jährige musste anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 32-jährige Tatverdächtige konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden, jedoch aufgrund von aufgefundenen Ausweispapieren identifiziert werden. Durch Zeugen konnte das vermeintliche Tatmesser auf einer nahegelegenen Wiese aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt werden. Der Vorfall wurde durch mehrere Personen gefilmt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar und sind Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

