Am Freitag verletzte ein Unbekannter ein Tier bei Bad Buchau.

Die Tat ereignete sich zwischen 9.30 Uhr und 14 Uhr. Denn in diesem Zeitraum war der Kater im Ortsteil Kappel im Bereich der Breite Straße auf Streifzug. Das Tier kehrte mit einer blutenden Wunde am Ohr zurück. Nicht etwa von einem Kampf mit einem Artgenossen, sondern in dem Ohr des Vierbeiners steckte ein Projektil von einer Luftdruckwaffe. Das silberne Diabolo hatte der Tierarzt bei der Untersuchung festgestellt und entfernt. Die Katze hat den äußerst schmerzhaften Angriff überlebt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, den bittet die Polizei Riedlingen, sich unter der Telefon-Nr. 07371/938-0 zu melden.

Info: "Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen", sagt das Tierschutzgesetz. Zweck dieses Gesetzes sei es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Bei Verstößen drohen Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren, Geldstrafen oder Bußgelder.

