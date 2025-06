POL-PDLU: Ausgerissenes Schaf zur Herde zurückgebracht

Speyer (ots) - Am 18.06.2025 um 14:20 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße. Ein 30-jähriger Mann steckte diverse Fleischwaren der Frischetheke in seinen Rucksack und wollte den Laden verlassen ohne diese zu bezahlen. Der Beschuldigte wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten durchsucht. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Polizisten Betäubungsmittel auf, welches sichergestellt wurde. Weiterhin wurde der 30-Jährige ...

mehr