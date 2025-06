Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Einfamilienhaus

Speyer (ots)

Am Mittwochvormittag zwischen 09:00 und 13:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Alten Schwegenheimer Straße. Unbekannte Täter schlugen die Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt zum Anwesen. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Personen, die Hinweise zur Tat geben können oder im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Speyer (Maximilianstraße 6, Speyer, 06232/137-0, pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

