Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Eine Person leicht verletzt - Hoher Sachschaden

Schifferstadt (ots)

Am späten Dienstagabend (17.06.25) gegen 22:10 Uhr kam es in der Speyerer Straße im Bereich des Südbahnhofes zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kradfahrer und einem Autofahrer. In Folge des Zusammenstoßes erlitt der 41-jährige Kradfahrer leichte Verletzungen und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die 38-Jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 24.000 EUR. Die Unfallstelle wurde durch die Polizei abgesichert.

