POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Speyer (ots) - Am Nachmittag des 17.06.2025 gegen 15:30 Uhr betrat eine 41-jährige Frau das Wohnanwesen des Geschädigten durch dessen unverschlossenes Hoftor, entwendete ein im Innenhof abgestelltes Fahrrad und fuhr mit diesem vom Anwesen. Der geistesgegenwärtige Mann setzte sich auf ein anderes, in seinem Besitz befindliches, Fahrrad und nahm die Verfolgung auf. Es gelang ihm schließlich die Diebin in der Verlängerung Rheinhäuser Straße Richtung Industriestraße zu ...

mehr