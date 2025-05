Bundespolizeidirektion Stuttgart

BPOLD S: Einladung zum Medientermin anlässlich der Einsatzmaßnahmen der Bundespolizeidirektion Stuttgart an der Grenze zu Frankreich und der Schweiz

Baden-Württemberg (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die bereits auf Anordnung des Bundesministeriums des Innern seit 16. September 2024 vorübergehend eingeführten Binnengrenzkontrollen an allen landseitigen Schengenbinnengrenzen werden weiter fortgesetzt. Auf Weisung des Bundesministers des Innern vom 7. Mai 2025 erfolgen die Kontrollen ab sofort auch unter Anwendung der Regelungen des § 18 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 AsylG. Über die Einsatzmaßnahmen der Bundespolizeidirektion Stuttgart an der Grenze zu Frankreich und der Schweiz möchten wir Sie gerne informieren.

Dazu laden wir Sie zu folgenden Medienterminen am heutigen Donnerstag, den 8. Mai 2025 ein:

1) Grenzübergang Kehl/Straßburg (12:00 - 15:00 Uhr) 2) Grenzübergang Konstanz Autobahn (14:00 - 15:30 Uhr) 3) Grenzübergang Weil am Rhein/Autobahn (13:00 - 15:30 Uhr)

Ihre Anmeldung bitte ich per E-Mail unter Nennung, an welchem Medientermin Sie teilnehmen möchten, an folgende Adresse zu senden: presse.stuttgart@polizei.bund.de.

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie weitere Informationen zum Ablauf.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell