Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fehler beim Rückwärtsfahren

Weimar (ots)

Am Donnerstagabend kam es an der Kreuzung Carl-von-Ossietzky-Straße / Carl August-Allee zu einem Unfall. Eine 35-jährige VW-Fahrerin und ein 63- jähriger Toyota-Fahrer befuhren in dieser Reihenfolge die Carl-von- Ossietzky-Straße in Richtung Ernst-Thälmann-Straße. Als an der Kreuzung zur Carl-August-Allee ein Linienbus in die Carl-von-Ossietzky-Straße einbiegen wollte, beabsichtigte die VW-Fahrerin ein Stück zurückzufahren um eine enge Verkehrssituation zu vermeiden. Dabei übersah sie allerdings den hinter ihr befindlichen Toyota, so dass es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand. Es entstand geringer Sachschaden.

