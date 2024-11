LPI-J: Graffiti gesprüht

Apolda (ots) - Am Freitagmorgen um 02:00 Uhr, war die Fahrt für einen 26-jährigen Apoldaer vorbei. Der Polizei Apolda fiel das merkwürdige Fahrverhalten des 26-Jährigen, in der Franz-Mehring-Straße in Apolda auf. Die Beamten hielten den Fahrer an und machten einen Atemalkoholtest. Mit 1,26 Promille wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

