LPI-G: Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Altenburg (ots) - Am Samstag, dem 10.05.2025 fand die 30. Altenburger Kneiptour statt. An der Veranstaltung nahmen etwa 2000 Besucher teil. Im Rahmen der Veranstaltung erfolgten keine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

