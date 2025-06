Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei alkoholisierte Autofahrer kontrolliert

Schifferstadt/Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Dienstagabend (17.06.25) gegen 19:20 Uhr wurde durch die Polizei Speyer ein vermeintlich betrunkener Autofahrer gemeldet. Wenig später konnte der 56-jährige Fahrer an seiner Wohnanschrift in Schifferstadt angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der 56-Jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe mit auf die Polizeidienststelle verbracht. Im weiteren Verlauf des Abends gegen 22:00 Uhr stellte die Polizei in der Speyerer Straße in Dannstadt ein Auto mit erhöhter Geschwindigkeit fest. Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnte beim 30-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Test vor Ort ergab einen Wert von 1,25 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 EUR erhoben. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Führerscheine wurden sichergestellt. Gegen die beiden Fahrer kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Fahrer überprüfen.

