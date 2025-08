Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttliingen) Unfallflucht vor dem Polizeirevier (02.08.2025)

Spaichingen (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Samstagnachmittag, zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Hauptstraße vor dem örtlichen Polizeirevier Spaichingen gekommen. Bei der Rückkehr zu seinem grauen BMW bemerkte ein 48-Jähriger, dass ein bislang unbekannter Autofahrer seinen Wagen an dessen Frontstoßstange beschädigt hat. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen, unter der Nummer 07424 / 93180, in Verbindung zu setzen.

