POL-SI: 67-Jähriger fährt ohne Führerschein gegen drei PKW - #polsiwi

Netphen (ots)

Auf der Brauersdorfer Straße in Netphen ist ein 67-Jähriger mit seinem PKW am Mittwochnachmittag (25.06.2025) gegen 17 Uhr mit gleich drei anderen Fahrzeugen zusammengestoßen.

Der Mann war in der Straße "Zur Ehreneiche" unterwegs und fuhr in Richtung Brauersdorfer Straße. Gleichzeitig befuhren eine 72-jährige Frau und ein 49-jähriger Mann die Brauersdorfer Straße Richtung Innenstadt. Ein 30-Jähriger kam ihnen entgegen und wollte an einer Kreuzung links in die Straße "An der Obernau" abbiegen.

Der 67-Jährige missachtete die Vorfahrt aller Beteiligten und prallte gegen die drei Fahrzeuge, die sich zu dieser Zeit im Kreuzungsbereich befanden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

An den Fahrzeugen entstand insgesamt rund 20.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

