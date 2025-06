Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss mit Verletzten - #polsiwi

Erndtebrück/Bad Laasphe (ots)

Am Mittwoch (25.06.2025) haben sich im Kreisgebiet gleich zwei Unfälle mit Verletzten ereignet, bei denen der Unfallverursacher jeweils unter Alkoholeinfluss stand.

In Erndtebrück-Schameder befuhr ein 51-Jähriger gegen kurz vor 12 Uhr die B62 in Richtung Siegen. In einer leichten Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dort war ein 76-Jähriger in die Gegenrichtung unterwegs. Der Senior versuchte noch, mit seinem PKW dem 51-Jährigen auszuweichen. Dies gelang jedoch nicht, weshalb es zum Unfall kam.

Ein zufällig vorbeifahrender Krankentransportwagen leistete Erste Hilfe, bis die alarmierte Polizeistreife eintraf. Die Beamten stellten bei dem Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test verlief vor Ort positiv. Der 51-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Polizisten seine Fahrerlaubnis sicher.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 20:30 Uhr auf der Rüppershäuser Straße in Bad Laasphe-Rüppershausen. Ein 26-Jähriger war mit seinem PKW auf dem Weg in Richtung Amtshausen. Er kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen eine Mauer und überschlug sich anschließend, bevor das Auto auf dem Dach landete.

Den eingesetzten Polizisten fiel deutlicher Alkoholgeruch beim 26-Jährigen auf. Ein Test verlief positiv. Der junge Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus und musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten stellten außerdem seinen Führerschein sicher.

In beiden Fällen ermittelt das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg.

Vor dem Hintergrund der beiden Unfälle appelliert die Polizei: "Bei dem warmen Wetter ist es wichtig, viel zu trinken. Wer jedoch Alkohol trinkt, soll die Hände vom Steuer lassen. Die Unfälle zeigen, dass dies gefährlich ist und einen selber, aber auch andere, die Gesundheit und im Extremfall auch das Leben kosten kann."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell