Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb fühlte sich von Türspionen beobachtet

Jena (ots)

In der Judith-Auer-Straße hat sich ein Dieb mit Wanderschuhen rechtswidrig bereichert. Sie oder er begab sich in den Nachstunden zum Dienstag in den Flur eines Mehrfamilienhauses und durchsuchte mehrere Schuhschränke. Damit man dabei nicht beobachtet werden konnte, wurden Türspione von außen abgeklebt. Mit den neuen Schuhen im Wert von circa 200 Euro verließ der Langfinger den Tatort. Die Polizei ermittelt nun zum Diebstahlsdelikt.

