POL-KN: (Aldingen-Aixheim/ Lkr. Tuttlingen) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (21.10.2023)

Aldingen-Aixheim (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12.30 Uhr, ist es auf der Hauptstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Radfahrer sich leicht verletzte. Ein 32-jähriger Fahrer eines Opel Zafira war auf der Hauptstraße in Richtung Bundesstraße 14 unterwegs und bog auf Höhe eines Geschäftes nach links auf einen Kundenparkplatz ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 26 Jahre jungen Mann, der mit einem Fahrrad seitlich hinter dem Gebäude der Hausnummer 6 hervorgefahren kam und über den Parkplatz auf die Straße fuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Rettungsdienst behandelte den 26-Jährigen an der Unfallstelle medizinisch. Eine Fahrt in eine Klinik war nicht von Nöten. Die Polizei schätzt den am Opel entstandenen Schaden auf etwa 300 Euro, der am Fahrrad beläuft sich auf rund 200 Euro.

